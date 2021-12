Pamięci GDDR6 będą jeszcze szybsze. Samsung testuje nowości

Nowość pierwszy raz wypatrzył użytkownik Twittera o nicku Olrak29_ i jest wysokie prawdopodobieństwo, że kości pamięci o oznaczeniach K4ZAF325BC-SC20 (20 Gbps) oraz K4ZAF325BC-SC24 (24 Gbps) trafiły do partnerów AIB pokroju MSI , czy ASRocka produkujących karty oparte na rdzeniach Navi od AMD .

Jest to o tyle istotne, że większość Radeonów z serii RX 6000 bazuje właśnie na kościach pamięci GDDR6 od Samsunga (16 Gbps). To w połączeniu z dość wąską 256-bitową magistralą sprawia, że karty czerwonych nie mogą się pochwalić np. rewelacyjnymi wynikami w kopaniu Ethereum w porównaniu do najszybszych RTX-ów od Nvidii mających szerszą magistralę i kości pamięci GDDR6X.