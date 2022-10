Intel potwierdza: wykradziono kod źródłowy BIOS-u platformy Alder Lake

Według potwierdzenia przesłanego przez Intela do serwisu Tom's Hardware , któraś z firm trzecich współpracujących z producentem platformy nie dopełniła wymogów bezpieczeństwa, co zakończyło się kradzieżą kodu. Jest on objęty rygorystycznym NDA i dostępny tylko producentom sprzętu, systemów operacyjnych i niektórych kompilatorów.

Wielka paka kodu pojawiła się (łamiąc oczywiście zasady serwisu) na portalu GitHub, co ogłoszono anonimowo w wątku na tablicy /g/ imageboardu 4chan. To kolejny już wyciek ogłaszany przez 4chana. Pojawiały się tam już źródła Xboksa, Windows XP i wielu projektów Nintendo. Niektóre były spektakularne (i zakończone aresztowaniami), inne przeszły bez echa .

Intel wydał zaskakujące oświadczenie, w którym potwierdził wyciek, stwierdził że publikacja kodu nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa, a tak w ogóle to cały kod jest dostępny w ramach ograniczonego programu Bug Bounty . I jeżeli ktoś znajdzie dziury w zabezpieczeniach, to niech śmiało zgłasza, ale obrót kodem poza programem łamie licencję.

Rzeczywistej zawartości paczki przyjrzał się jednak rosyjski badacz Mark Ermolov. Szybko doszedł do wniosku, że problemy z zabezpieczeniami jednak występują. Jednym z nich jest obecność klucza prywatnego używanego do podpisywania rdzenia zaufania dla... BootGuard, intelowskiej implementacji Secure Boot. Klucza na takim poziomie nie da się unieważnić, ponieważ "poleci" wszystko niżej w hierarchii. W rezultacie BootGuard nie jest już zaufany.

Są też dobre wieści: nie wyciekły klucze do podpisywania całej platformy. Oznacza to brak możliwości tworzenia "lewych" UEFI, mikrokodów i sterowników, potencjalnie akceptowanych przez sprzęt jako pochodzące od Intela. Tego rodzaju wyciek otworzyłby drogę do tworzenia wszechmocnych, niewykrywalnych rootkitów. Niektóre z nich mogłyby pracować w warstwie sprzętowej. Oprogramowanie antywirusowe potrzebowałoby adaptacji, by je wykryć.