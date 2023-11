IoT: Internet rzeczy. Jak inteligentne urządzenia zmieniają nasz świat

Czym jest IoT? To koncepcja zakładająca połączenie z internetem tysięcy różnych urządzeń i przedmiotów codziennego użytku. Wszystko po to, by te komunikowały się ze sobą, wymieniały dane i umożliwiały zdalne zarządzanie lub podejmowały autonomiczne decyzje.

Tak naprawdę IoT zaczyna jednak pokazywać swój potencjał dopiero w momencie dołączenia do całego ekosystemu kolejnych urządzeń. No bo czy w ogóle musisz myśleć o sterowaniu grzejnikiem przez telefon? No nie, bo jeśli zamontujesz w drzwiach inteligentny zamek, to twój dom sam będzie wiedział, że wyszedłeś do pracy i przykręci kurki. I zgasi światło w przedpokoju. I zasłoni rolety antywłamaniowe. I rozpocznie odkurzanie w salonie.