Jak obniżyć pobór mocy kart Radeon? Wystarczy włączyć funkcję VRR

Variable Refresh Rate (czyli też Adaptive Sync, FreeSync lub G-Sync) to technologia zmiennej częstotliwości odświeżania obrazu, która odpowiada za dostosowanie częstotliwości wyświetlania obrazu do liczby klatek generowanych przez układ graficzny. Funkcja pozwala zmniejszyć opóźnienia w wyświetlanym obrazu i zapobiega tzw. rozdzieraniu klatek, co przekłada się na lepsze wrażenia z rozgrywki.

Okazuje się, że włączenie funkcji VRR na pulpicie pozwala znacząco obniżyć pobór mocy kart graficznych w trybie spoczynku. W przypadku modelu Radeon RX 7900 XTX odczyty przy jednym monitorze spadły ze 104 do 20 W (o 81 proc.), a przy dwóch ze 105 do 30 W (o 71 proc.). Duża różnica dotyczy także starszych modeli - Radeon RX 6800 XT odnotował spadek poboru mocy z 43 do 9 W (o 79 proc.) przy jednym monitorze (przy dwóch nie odnotowano różnicy), a Radeon RX 6700 XT spadek z 34 do 8 W (o 76 proc.).