Wpis AMD odnosi się do zużycia pamięci graficznej (VRAM) w nowoczesnych grach, dostępnej pamięci w kartach graficznych i przyszłościowości owych kart graficznych. Jak twierdzi producent, obecnie 8 GB pamięci jest rozwiązaniem odpowiednim do grania w rozdzielczości 1080p. Do grania w 1440p przyda się karta graficzna wyposażona w co najmniej 12 GB pamięci, natomiast do 4K wymagane jest już 16 GB. Nie jest to jednak regułą, bo coraz częściej pojawiają się gry, w których wartości te okazują się już niewystarczające.

The Last of us Part I i Hogwarts Legacy podczas grania w rozdzielczości 4K wymagają 11,2 GB pamięci VRAM. Jeszcze większe wymagania dotyczą Resident Evil 4 – w tym przypadku do grania w 4K przyda się co najmniej 15,2 GB pamięci VRAM. Włączenie Ray Tracingu wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na VRAM. Hogwarts Legacy potrzebuje 15,2 GB, natomiast w Resident Evil 4 zapotrzebowanie wzrasta aż do 17,5 GB.