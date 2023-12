Jak rozmyć tło zdjęcia w Windows 11?

Rozmycie tła zdjęcia to popularny etap edycji fotografii, zwłaszcza na potrzeby mediów społecznościowych i fotografii portretowych. W Windowsie 11 można to zrobić na wiele sposobów , ale bez wątpienia najprostszym dla osób bez doświadczenia jest wykorzystanie systemowej aplikacji Zdjęcia . Program pozwala rozmyć tło zdjęcia w automatyczny sposób w kilka chwil, po analizie grafiki z wykorzystaniem AI.

Na potrzeby tego poradnika kluczowe jest uruchomienie podglądu wybranej fotografii w systemowej aplikacji Zdjęcia. Co do zasady jest to domyślny program w Windows 11 do wyświetlania grafik, toteż w wielu przypadkach wystarczy dwukrotnie kliknąć na dane zdjęcie. Alternatywnie można skorzystać z menu kontekstowego pliku (po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy) i wybrać opcję otwarcia zdjęcia w Zdjęciach.