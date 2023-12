Janusz Filipiak nie żyje. Prezes Comarchu miał 71 lat

Comarch to obecnie jedna z największych w Polsce firm związanych z IT, która funkcjonuje w kilkudziesięciu krajach i zatrudnia tysiące osób. Skupia się na wytwarzaniu oprogramowania - w tym popularnych systemów Comarch ERP, ale także z zakresu sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, cyberbezpieczeństwa i wielu innych. Pierwszymi pracownikami Comarchu byli studenci Filipiaka.

"Według dzisiejszych standardów – patrząc na naszą strukturę: profesor plus studenci – nazwano by nas start-upem. (…) Dzięki moim akademickim doświadczeniom i determinacji żony wkroczyliśmy na rynek IT. (...) Chcieliśmy tworzyć własne oprogramowanie i wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie sprzedawać je na całym świecie, włącznie z najbardziej konkurencyjnym amerykańskim rynkiem. To nam się udało" - pisał o sukcesie firmy Janusz Filipiak w swojej autobiografii, której fragment cytuje Comarch.