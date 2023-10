Jeziora danych bezpieczeństwa w firmach. Rozwiązują ważny problem

Październik został ogłoszony Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa. To inicjatywa, którą urzędnicy Unii Europejskiej wprowadzili, by propagować cyberbezpieczeństwo wśród obywateli i organizacji na terenie UE. To także okazja dla menedżerów firm do przeglądu i podsumowania dotychczasowych działań podejmowanych w organizacjach w celu zabezpieczenia danych, a także do sprawdzenia, co można zrobić lepiej.