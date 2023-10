Zarobki w sektorze IT. Wzrost o 13 procent względem 2022 roku

Rynek w branży IT jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów. Z najnowszego raportu firmy Yard Corporate "Niezastąpieni specjaliści IT - klucz do sukcesu współczesnych firm" wynika jasno, jak ważne jest pozyskiwanie i utrzymanie utalentowanych specjalistów IT.

Rynek pracy w branży IT jest niezwykle konkurencyjny, a popyt na specjalistów znacznie przewyższa podaż. Dlatego przedsiębiorcy muszą zrozumieć i odpowiednio reagować na obecne trendy i oczekiwania specjalistów IT, aby pozostać konkurencyjnymi. Nie tylko rekrutacja jest kluczowym elementem, ale również utrzymanie tych talentów.

Aby budować stabilne i wydajne zespoły IT, pracodawcy muszą oferować nie tylko atrakcyjne warunki finansowe, ale także możliwości rozwoju zawodowego, elastyczne modele pracy oraz przyjazne środowisko. Oferowanie takich korzyści pomaga zatrzymać cenne osoby, które stanowią podstawę innowacyjności i rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak wynika z raportu, w 2022 roku średnie zarobki specjalistów IT na stanowisku seniorów przekroczyły kwotę 20 tys. zł, a w przypadku midów kształtowały się na poziomie ok. 14,5 tys. zł przy umowie o pracę oraz ok. 16,7 tys. zł. w ramach samozatrudnienia. Z kolei średnie zarobki juniorów nie przekraczały kwoty 10 tys. zł miesięcznie.

W porównaniu z tymi danymi, w pierwszej połowie 2023 roku zarobki w branży IT wzrosły średnio o 13 proc. (w zależności od stanowiska od 3,7 do 38,46 proc.) Co ważne, podwyżki zarobków dotyczyły niemalże wszystkich stanowisk poddanych analizie. Poza tym w 69 proc. przypadków podwyżka wyniosła ponad 10 proc., a w około 14 proc. stanowisk był to wzrost o ponad 20 procent. Największy wzrost dotyczył pracowników IT specjalizujących się w przetwarzaniu danych. Specjaliści z takich obszarów jak BI, Big Data czy Data Science mogli liczyć na podwyżki na poziomie średnio 22 proc., a pracownicy Big Data Developer, nawet ok. 40 procent.

Nie tylko zarobki stanowią o tym, czy dany pracodawca będzie atrakcyjny dla kandydatów. "W dzisiejszym świecie, gdzie technologia odgrywa dominującą rolę, specjaliści IT często pracują w dynamicznym i wymagającym środowisku. To sprawia, że znajdowanie odpowiedniej równowagi między pracą a życiem prywatnym staje się dla nich coraz ważniejsze, co wyraźnie widać w przeprowadzanych badaniach. Czy to powód do zmartwień dla pracodawców? Nie" - zaznacza Natalia Wcześniak, CEO & Co-Founder Yard Corporate. "Work-life balance wpływa pozytywnie na efektywność i produktywność pracowników IT. (...) Zdrowa równowaga między pracą a życiem osobistym sprzyja również kreatywności i innowacyjności, które są niezbędne w branży IT".

Na rynku IT pojawia się coraz więcej ogłoszeń oferujących zatrudnienie w formie kontraktu B2B. Taka umowa daje pracownikom tak bardzo pożądaną dowolność w zakresie miejsca wykonywania pracy czy formy opodatkowania. Jednocześnie w ramach kontraktu B2B specjaliści mogą liczyć na różnego rodzaju benefity, tradycyjnie kojarzone z UoP, czyli abonamenty sportowe czy medyczne, a nawet płatne przerwy w świadczeniu usług. Jak wynika z Raportu, najwięcej ogłoszeń dotyczy pracowników na stanowiska: Java Developer, Front End Developer (Java Script), DevOps Engineer oraz PHP Developer. Poza tym firmy zainteresowane są zatrudnianiem specjalistów w obszarze Cloud Engineer, Data Engineer, Data Scientist, czy też AI/ML Engineer.