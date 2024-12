Ile osób ma takie samo nazwisko jak ty? Sprawdź najpopularniejsze w Polsce

Wśród czołowych nazwisk od dekad królują te same pozycje, co pokazuje, jak silnie tradycje i dziedziczenie nazwisk wpływają na ich popularność. W Polsce żyje ok. 37 milionów osób, każdy ma swoje unikalne nazwisko - przynajmniej tak nam się wydaje. Czy też jest ono popularne czy mniej znane, możemy sprawdzić za pośrednictwem rządowej strony, która zawiera wykaz nazwisk osób występujących w rejestrze PESEL.