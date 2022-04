Choć zawirowanie z cenami kart graficznych jeszcze trwa, to co rusz dochodzą informacje, że ceny się stabilizują i mogą wrócić do normalnych poziomów. Do cen sprzed dwóch lat jeszcze daleko, a pewnym sygnałem jest dobra dostępność kart GeForce RTX 3050 i ich ceny, w okolicach 2 tys. złotych. Takim przykładem jest właśnie KFA2 RTX 3050 EX - grafika, którą przyszło mi przetestować.

Wygląd zewnętrzny

KFA2 RTX 3050 EX to przedstawiciel grafik o małych rozmiarach. Długość karty to zaledwie 21,5 cm i raczej nie będzie problemem zamontowanie jej nawet w kompaktowej obudowie. Standardem też jest wysokość karty, zajmie ona dwa sloty w obudowie. Na tylnej ściance PCB znalazła się płytka wzmacniająco-chłodząca, częściej znana pod nazwą backplate. Miłe zaskoczenie na starcie, w tym przedziale cenowym to raczej rzadkość.

Chłodzenie wygląda na solidne. Dwa duże wentylatory (92 mm), do tego aluminiowy radiator, a pod nim jeszcze dwie miedziane rurki cieplne. Całość chłodzi rdzeń karty, pamięć VRAM i sekcję zasilania. Co ważne, to system pół-pasywny, czyli przy małym obciążeniu i niskiej temperaturze GPU, wentylatory nie będą w ogóle się obracać.

Wentylatory są podświetlone diodami RGB LED, ale bez możliwości sterowania nimi. Świecą stałą barwą, a jedyne co możemy zrobić to wyłączyć podświetlenie fizycznym przełącznikiem, który znalazł się na plastikowej obudowie chłodzenia.

Na śledziu znalazły się trzy porty DisplayPort w standardzie 1.4a i jedno gniazdo HDMI 2.1. Karta zasilana jest 8-pinową wtyczką. Nie uświadczymy tu złącza NVLink, niestety tanich kart nie połączymy w konfiguracji multi-GPU.

RTX 3050 to okrojony RTX 3060

Karta wykorzystuje układ GA106 czyli okrojony rdzeń, jaki napędza dużo mocniejszego RTX-a 3060. I tak mamy tu do dyspozycji 2560 jednostek cieniujących, 32 jednostki rasteryzujące i 80 jednostek teksturujących. Rdzeń pracuje z nominalnym taktowaniem 1552 MHz, jednak w trybie Boost może osiągnąć 1822 MHz.

Układ graficzny współpracuje z pamięcią GDDR6 8 GB Microna. Taktowanie efektywne to 14000 MHz. Magistrala została ograniczona do 128 bitów, co przełożyło się na niższą przepustowość - 224 GB/s. TGP karty zostało obniżone do 130 W.

Platforma testowa:

Procesor Intel Core i9 11900K

Płyta główna MSI MPG Z590 Gaming Edge WiFi

16 GB pamięci Patriot DDR4 4266 MHz

Dysk SSD NVMe Patriot Viper VP4300 1TB

zasilacz SilentiumPC Velo 550W

obudowa MSI Velox 100P

monitor 27" IIyama G-Master GB2770QSU

Testy wydajności

Na potrzeby testów system Windows 10 został zaktualizowany do najnowszej wersji. Na komputerze zainstalowano najnowsze sterowniki, w tym GeForce Ready 512.15. Na dysku zagościł 3DMark i pełna bateria gier, w tym takie perełki jak Cyberpunk 2077 czy God of War na PC.



Na początek testy syntetyczne w programie 3DMark. Tu zaczynamy od testu Fire Strike, RTX 3050 osiąga 14564 punkty. W kolejnym teście - Time Spy - karta uzyskała 6768. W teście Port Royal udało się wbić 3608 punktów.

Zasadniczo widać, że RTX 3050 demonem wydajności nie jest. Uzyskane wyniki pokazały potencjalną wydajność w rozdzielczości Full HD i aspiracje do wydajności w rozdzielczości QHD.

Przechodzimy do gier, tych będzie wyjątkowo dużo, a testy przeprowadziłem w dwóch rozdzielczościach - Full HD i QHD. W rozdzielczości 4K testów nie robiłem, zwyczajnie karta KFA2 RTX 3050 EX nie jest odpowiednia do grania w takiej rozdzielczości.

Testy w rozdzielczości Full HD (1920x1080):

Tytuł gry średnia kl/s Battlefield V 84 BlackOps Cold War 65 Chernobylite 52 Cyberpunk 2077 56 FarCry 6 66 God of War 58 Metro Exodus 64 WatchDogs Legion 52 Wiedźmin 3 80

Testy w rozdzielczości QHD (2560x1440):

Tytuł gry średnia kl/s Battlefield V 64 BlackOps Cold War 45 Chernobylite 35 Cyberpunk 2077 39 FarCry 6 47 God of War 45 Metro Exodus 46 WatchDogs Legion 38 Wiedźmin 3 61

Testy w Full HD (1920x1080) i włączonym DLSS (Jakość):

Tytuł gry średnia kl/s BlackOps Cold War 85 Chernobylite 66 Cyberpunk 2077 68 God of War 70 WatchDogs Legion 67

Testy w QHD (2560x1440) i włączonym DLSS (Jakość):

Tytuł gry średnia kl/s BlackOps Cold War 63 Chernobylite 51 Cyberpunk 2077 51 God of War 57 WatchDogs Legion 52

Testy w Full HD (1920x1080) i włączonym RT (Średni) i DLSS (Jakość):

Tytuł gry średnia kl/s Cyberpunk 2077 44 WatchDogs Legion 48

Testy w QHD (2560x1440) i włączonym RT (Średni) i DLSS (Jakość):

Tytuł gry średnia kl/s Cyberpunk 2077 31 WatchDogs Legion 34

No! Jak widać, karta bazująca na układzie RTX 3050 do grania w Full HD nadaje się świetnie, często widzimy 60 klatek i więcej. W wyższej rozdzielczości pojawiają się już zgrzyty w postaci spadków poniżej 40 kl/s. Tu będzie też wymagane zejście z detalami, aby poprawić płynność rozgrywki. Jeśli włączymy RT w grach, to wręcz konieczne będzie również aktywowanie DLSS, gdy ustawimy na wydajność, część tytułów stanie się grywalna, choć cudów się nie spodziewajmy.

Kultura pracy i temperatury

Chłodzenie w KFA2 to majstersztyk! Pod względem kultury pracy jest wręcz rewelacyjne. Tak jak pisałem wyżej, to system pół-pasywny, czyli w spoczynku, kiedy karta nie jest obciążona, wentylatory nie wirują wcale. Zaczynają pracować dopiero, gdy karta przebije pułap 60 stopni Celsjusza. I wtedy... też nie słychać wentylatorów! Wentylatory osiągnęły w czasie testów maksymalnie 1800 obr./min, przy tej prędkości dopiero są słyszalne, jednak nie można powiedzieć, że są głośne. Co ciekawe, maksymalna prędkość wentylatorów dostępna w programie do ustawienia krzywej to zawrotne 3200 obr./min.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor Temperatury i praca wentylatorów w HWiNFO64

Jeśli chodzi o temperatury, to jest wręcz wzorowo. Podczas długich testów i grania nie udało się przekroczyć bariery 70 stopni! Podczas normalnej pracy z przeglądarką i w trakcie pisania tego tekstu, GPU trzymało się okolic 40 stopni i to bez pracujących wentylatorów.

Podkręcanie i aplikacja

Producent zaleca korzystanie z aplikacji Xtreme Tuner. To bardzo prosta aplikacja, w której za pomocą dosłownie jednego kliknięcia (dopisek przy karcie 1-CLICK OC zobowiązuje :)) symbolicznie podkręcimy rdzeń karty.

Tu też możemy sprawdzić taktowanie rdzenia i pamięci, temperatury, sterować podświetleniem RGB (ale tylko wtedy, kiedy jest to możliwe). Możemy też zmienić krzywą pracy wentylatorów. Jest też opcja sprawdzenia przez program możliwości OC karty poprzez OC Skaner.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor udało się! 104 MHz na rdzeniu :)

Program potrzebuje około pół godziny, aby dobrać odpowiednie taktowanie, które nie wpłynie na stabilność działania karty i komputera. W moim przypadku udało się podbić rdzeń o 104 MHz, co jest wartością dość niską.

Za sprawą dodatkowego oprogramowania MSI Afterburner udało mi się podbić zegary do stabilnych 1720 MHz na rdzeniu (ze 1552 MHz) i aż 269 MHz na pamięciach, co przełożyło się na efektywne taktowanie 16152 MHz! Szczerze, nie liczyłem aż na taki przyrost.

Oczywiście wyższe taktowanie przełożyło się na wyższą wydajność karty, co przełożyło się na wyższe wyniki w programach testujących i wyższą wydajność w grach.





Co ważne, podkręcenie nie spowodowało wzrostu temperatury pracy i głośności chłodzenia. Rewelacja!

Tanie granie z Ray Tracing i DLSS

Jestem pod wrażeniem produktu KFA2. Osiągnięte wyniki w rozdzielczości Full HD nie rozczarowują. W QHD da się pograć dość płynnie, choć w niektóre tytuły tylko w okolicach 40 kl/s. Najważniejsze jednak jest to, że w końcu śledzenie promieni w czasie rzeczywistym trafiło do masowego odbiorcy. Tak samo jak DLSS. Obie te technologie były do niedawna zastrzeżone dla dużo droższych konstrukcji opartych na GeForce RTX 3060, RTX 3070 i topowych RTX 3080.

A co do karty KFA2 RTX 3050 EX, to jest wydajnie, cicho, chłodno i tanio. Tanio jak na czasy, w jakich przyszło debiutować kartom na układach RTX 3050. Według oficjalnego cennika Nvidii, w dniu premiery cena sugerowana nie powinna przekroczyć 250 dolarów za referencyjne modele. Cóż, jest jak jest i karty są wyceniane nieco wyżej, ale nie ma już takiej tragedii, jak jeszcze kilka miesięcy temu.

W popularnym sklepie karta KFA2 RTX 3050 EX kosztuje już tylko 1700 PLN co jest bardzo dobrym prognostykiem. Jeszcze kilka tygodni temu ta sama karta kosztowała blisko 2 tys. złotych. Ostatecznie cena wydaje się atrakcyjna, jeśli weźmiemy pod uwagę, co dostajemy w zamian. Ja chętnie bym wymienił już leciwego, prywatnego GeForce'a GTX 960, który wciąż pracuje w komputerze stacjonarnym :)

A wy? Co sądzicie o karcie KFA2 RTX 3050 EX? Czekam na wasze komentarze.

Plusy świetna karta do grania w Full HD

ciche chłodzenie

GPU nie grzeje się

niskie zapotrzebowanie na energię

dostępne technologie RT i DLSS

łatwe i dość skuteczne OC

w końcu cena spadła... Minusy ...choć nadal jest za wysoka

brak płynnego sterowania RGB LED

