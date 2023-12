Kody MMI w smartfonach. Szybki dostęp do cennych informacji

Kody MMI to krótkie kombinacje składające się z gwiazdek (*), krzyżyków (#) i cyfr, które wpisujemy w telefonie w dialerze, a następnie "dzwonimy" na dany numer. Po zatwierdzeniu danej kombinacji, użytkownik ma możliwość uzyskania prostych informacji oraz zmiany ustawień związanych m.in. z operatorem i kartą SIM. Warto zaznaczyć, że kody MMI są uniwersalne dla wszystkich operatorów. Istnieje jednak specyficzna podgrupa kodów, zwana kodami USSD, dla której ta zasada już nie obowiązuje.

Dla użytkownika szczególnie istotne mogą okazać się dwa kody MMI, które pozwalają na sprawdzenie stanu przekierowania połączeń. Może to być pomocne w weryfikacji, czy nie dochodzi do prób przejęcia naszych połączeń przez niepowołane osoby. Pierwszym z nich jest kod *#21#. Po jego uruchomieniu na ekranie telefonu pojawi się informacja o aktualnym stanie bezwarunkowego przekierowania połączeń i wiadomości. Jeśli użytkownik zobaczy informację, że przekierowanie nie jest aktywne, oznacza to, że wszystko jest w porządku.