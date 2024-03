Kody MMI w telefonie. Dwa z nich powinien znać każdy

Większość kodów MMI jest uniwersalna dla wszystkich dostawców usług, choć istnieje równie ważna kategoria kodów USSD, która już tych zasadom nie podlega. Dwa kluczowe kody MMI , które warto znać, pozwalają na szybki przegląd statusu przekierowań połączeń , co może być niezbędne do ustalenia, czy nie jesteśmy celem cyberataków.

Kolejny kod, który warto zapamiętać, to kod *#62#. Ujawnia on detale związane przekierowaniem połączeń w innych okolicznościach. Pojawienie się tu wzmianek o przekierowaniach w przypadku nieosiągalności, nie musi być powodem do zaniepokojenia – często dotyczy to przekazania rozmowy do poczty głosowej zarządzanej przez operatora i jest to oczekiwana informacja.