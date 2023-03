Z Google Play wycofano trojana. Trafił do 1000 telefonów

Sklep Google Play, choć jest oficjalnym źródłem aplikacji na smartfony z Androidem, ma nieidealne zabezpieczenia, przez co regularnie dostają się do niego zainfekowane aplikacje. Ostatnio największą popularnością cieszą się programy z trojanem Harly - bliźniaczo podobnym do znanego szerzej Jokera. Oprogramowanie trafiające do Google Play potrafi w efekcie wykradać dane z telefonu, w tym odczytywać SMS-y czy dane z książki adresowej oraz zapisywać użytkownika do niechcianych usług premium, co naraża na dodatkowe koszty.