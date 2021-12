Komponent Roku 2021: Braki na rynku nie przeszkodzą w wyborze króla

Nawet pomimo utrudnień panujących na rynku komponentów komputerowych w ciągu 2021 roku, warto zastanowić się nad tematem i zagłosować w naszym plebiscycie. Imperatory WP są świętem technologii oraz czasem, w którym to nasi czytelnicy decydują o laureatach. Zachęcamy do oddawania głosów, podawania danych kontaktowych i udzielania odpowiedzi na jedno pytanie – na wybranego przez redakcję zwycięzcę czeka 5000 złotych. Głosy można oddawać do 6 stycznia 2022 roku.