Kontrowersje wokół e‑Doręczeń. Poczta Polska tłumaczy

W momencie kiedy zmiana jest wymuszona to żaden interesariusz nie ma wyboru. Nie mówiąc już o powiatach, gminach. Zauważono także problem dotyczący bezpieczeństwa. Jak próbowano temu zaradzić? Otóż zaplanowano testy przed wprowadzeniem na środowisko produkcyjne. Ponieważ udało mi się znaleźć listę wszystkich niedociągnięć systemu to zaraz okaże się, że jednak jednak testów nie było do końca właściwie

Jak podaje prezes Poczty Polskiej, między pierwszym stycznia a drugim lutego bieżącego roku za pomocą systemu nadano około 460 tysięcy przesyłek całkowicie elektronicznych, z którymi związane były pewne trudności. Zostało odrzuconych 1494 z nich. Powody tych problemów to głównie błędne rozszerzenia plików oraz działanie skanerów antywirusowych, które blokowały przesyłki. Co do przesyłek hybrydowych, liczba nadanych wyniosła 2 miliony, spośród których aż 28 457 nie przeszło poprawnie przez system z powodu takich błędów jak brak adresu czy niewłaściwe marginesy. Od początku tego roku do Poczty wpłynęło łącznie 2589 reklamacji. Z tych zgłoszeń 454 rozpatrzono, a 228 uznano za zasadne.