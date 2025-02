Ministerstwo przypomina o mObywatelu. Przyda się w czasie ferii

Warto wiedzieć, że mObywatel dostał niedawno istotną aktualizację interfejsu oraz zyskał funkcje, które mają ułatwić codzienne korzystanie z aplikacji. Zmiany zaczynają się już od ekranu logowania, który został zmodernizowany. Aplikacja oferuje teraz lżejszą kolorystykę oraz nowe elementy nawigacyjne, co przekłada się na lepszą estetykę wizualną i intuicyjność użytkowania.

Kolejną nowością jest udoskonalona funkcja śledzenia jakości powietrza. Użytkownicy mogą teraz dodać jakość powietrza z ulubionej stacji pomiarowej bezpośrednio na pulpit aplikacji, co pozwala na szybszy dostęp do informacji. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że to dopiero początek modernizacji zaplanowanych na 2025 rok.