W 2025 roku start e‑Doręczeń. Odbierzesz list bez awizo

System e-Doręczeń jest w w praktyce cyfrową wersją listu poleconego . Na początek zostanie wprowadzony do komunikacji z urzędami oraz innymi instytucjami zaufania publicznego. Dla odbiorców takiej korespondencji oznacza to w praktyce duże ułatwienie. W kluczowych sytuacjach wiadomości będzie można odbierać drogą elektroniczną, bez konieczności chodzenia na pocztę z awizo.

Dzięki systemowi e-Doręczeń obywatele będą mogli odbierać ważne dokumenty, które do tej pory wymagały listu poleconego . Przykłady to korespondencja z urzędów, ZUS, jednostek budżetowych, NFZ, sądów, prokuratury, notariuszy, radców prawnych czy rejestracji w CEiDG - wynika z informacji przedstawionej na stronie rządowej .

W rzeczywistości dla obywateli system e-Doręczeń zastąpi usługi, jakie dziś świadczy ePUAP . Każdy będzie posiadał osobistą skrzynkę do e-Doręczeń, która będzie ważna przez 3 lata (podobnie jak Profil Zaufany ) i będzie wymagała samodzielnego przedłużenia. System z wyprzedzeniem poinformuje użytkownika o takiej konieczności, dzięki czemu nikt nie przeoczy, że termin dobiega końca.

Aby korzystać z usługi e-Doręczeń, można już teraz odwiedzić stronę edoreczenia.gov.pl lub skorzystać z przekierowania poprzez serwis mObywatel, aby skonfigurować jej działanie. Niezbędne jest zalogowanie się, co można zrobić używając Profilu Zaufanego, podpisu elektronicznego, internetowej bankowości, e-Dowodu lub aplikacji mObywatel (korzystając z kodu QR). Po aktywacji skrzynki, podaniu adresu e-mail do powiadomień i aktywacji regulaminu, będzie ona gotowa do działania.