Laptopy dla uczniów. Ustawa nie jest precyzyjna

Rzeczpospolita zwraca uwagę , że w ustawie dotyczącej laptopów dla uczniów i nauczycieli nie doprecyzowano części kluczowych kwestii związanych z logistyką całego przedsięwzięcia . Największe wątpliwości ma budzić między innymi fakt niedoprecyzowania odpowiedzialności karnej rodzica w przypadku zgubienia sprzętu lub wcześniejszej sprzedaży - co teoretycznie jest zabronione przez okres pierwszych 5 lat od otrzymania urządzenia przez dziecko.

Dodatkowo nie jest jasne, co stanie się, gdy laptop dla ucznia zostanie uszkodzony po okresie 36-miesięcznej gwarancji lub gdy zostanie skradziony. RP zwróciła się z takimi pytaniami do ministerstwa, ale nie otrzymała odpowiedzi . Temat jest intrygujący, zważywszy, że części rodziców może nie być stać na pokrycie kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu po okresie gwarancji - o ile resort zakłada, że w ten sposób miałyby być rozwiązywane wszelkie problemy z laptopami po okresie 36 miesięcy.

"Umowa jest bardzo lakoniczna. Nie precyzuje, co będzie się działo, jeżeli sprzęt ulegnie uszkodzeniu lub zostanie uczniowi ukradziony. Czy w takim przypadku koszt naprawy sprzętu poniosą rodzice, organ prowadzący, a może rząd? Czy uczeń będzie miał szansę dostać nowy laptop? Umowa tego nie określa. Wygląda na to, że rządzącym chodzi jedynie o efekt propagandowy, a nie o to, aby uczniowie przez pięć lat naprawdę z tego sprzętu korzystali" - komentuje cytowana przez Rzeczpospolitą Krystyna Szumilas, posłanka KO, była minister edukacji.