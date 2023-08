Laptopy dla uczniów i nauczycieli. Ministerstwo mówi o zasadach

Jak czytamy z kolei w Serwisie Samorządowym PAP, wnioski o laptopy dla nauczycieli będzie przygotowywała gmina. Będzie to wniosek zbiorczy, który poinformuje o zapotrzebowaniu na laptopy dla wszystkich uprawnionych nauczycieli. Będzie on wypełniany wyłącznie w formie elektronicznej i będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Druga z opcji to umowa przekazania. Rodzice ucznia uprawnionego do otrzymania komputera będą musieli zobowiązać się, że przez pięć lat nie sprzedadzą urządzenia, nie wynajmą go, ani nie przekażą go do użytkowania osobom trzecim.