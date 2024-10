List z urzędu bez awizo. Obowiązkowe e‑Doręczenia od 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku wchodzi w życie obowiązek korzystania z e-Doręczeń dla wybranych podmiotów wskazanych w ustawie. W praktyce oznacza to, że już wkrótce nie będzie konieczności czekania w kolejce na poczcie z awizo, by odebrać list z urzędu. Będzie to można zrealizować elektronicznie.