Profil Zaufany: jak przedłużyć ważność o trzy lata?

Profil Zaufany co do zasady ważny jest przez trzy lata. Co ważne, automat sam poinformuje obywatela e-mailem, kiedy ważność cyfrowego "dokumentu" będzie dobiegać końca. Nie ma więc konieczności samodzielnie czuwać, by nie przegapić terminu. Kiedy ważność Profilu Zaufanego będzie się kończyć, trzeba poświęcić chwilę, aby ją przedłużyć. Mechanizm będzie ponownie aktywny przez trzy kolejne lata.