Od mniej więcej dwóch dni internet płonie, a administratorzy są wzywani na nadgodziny lub weekend by łatać krytyczną lukę w powszechnie używanej w aplikacjach Java bibliotece Log4j. Służy ona za interfejs do raportowania zdarzeń do systemowych lub aplikacyjnych logów, bez konieczności samodzielnego dbania o dostęp do nich. Luka umożliwia zdalne wykonanie kodu na prawach aplikacji.