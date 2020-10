myPhone UP Smart — klawiszowy średniak z systemem KaiOS + [KONKURS]

Na początku zeszłego miesiąca miałem przyjemność zaprezentować na łamach bloga, przyzwoity, wytrzymały telefon klawiszowy. Hammer 5 Smart okazał się świetnym telefonem, który łączył w sobie klasykę wykonania, wytrzymałość oraz szybki i operatywny system operacyjny KaiOS. Moim zdaniem był to dobry krok producenta w kierunku stopniowego unowocześniania klasycznych telefonów, nadając im dodatkowe funkcje i przydatne rozwiązania.

Niedawno swoją premierę miały także dwa "inteligentne" telefony producenta - myPhone UP i UP Smart. W dzisiejszej recenzji skupię się na bardziej zaawansowanym modelu, który podobnie jak Hammer 5 Smart, posiada zainstalowany system KaiOS, ale ma zgrabniejszą budowę i większy ekran.

Zgrabny bo mały

Telefon otrzymujemy w podłużnym, kartonowym opakowaniu, w którym znajdują się także akcesoria oferowane przez producenta. Należy do nich ładowarka sieciowa wraz z kablem USB - USB-C oraz prosta instrukcja obsługi, także w języku polskim. To chyba pierwszy tego typu telefon z nowoczesnym wejściem ładująco-przesyłowym, z którym mam styczność na łamach testów, co oczywiście uważam za duży plus.

Sam telefon jest dość mały, idealnie wpasowując się w dłoń osoby dorosłej, umożliwiając sprawną nawigację kciukiem po klawiaturze. Producent odpowiednio przemyślał aspekty wygodnego użytkowania telefonu, oddając użytkownikom duży i czytelny ekran. Przyciski zostały specjalnie zaprojektowane, oferując dobry skok i wyraźny "klik" podczas interakcji. Są one wykonane z tworzywa sztucznego, z poziomymi wzorkami, ułatwiającymi nawigację. Także i w tym modelu możemy liczyć na podświetlaną klawiaturę.

Na froncie znajduje się 3,2-calowy ekran TFT o rozdzielczości 320 x 240 pixeli, oferujący dobre kąty widzenia w pionie i dość marne w poziomie - po obrocie od 15 stopni na boki, kolory są mocno przepalone. Ikonki na takim ekranie są wyraźne, choć sprawne oko wyłapie poszarpane krawędzie okrągłych obiektów. Nad ekranem znajduje się głośnik słuchawki oraz przedni aparat o rozdzielczości 2 Mpix.

Z tyłu natomiast producent zastosował plecki z tworzywa sztucznego, które nie do końca pasują do metalowego korpusu urządzenia, tym bardziej że zbierają one mocno odciski palców, tłuste plamy i są mocno podatne na zarysowania. Znajduje się tam aparat o rozdzielczości 5 Mpix a tuż obok niego, producent zainstalował pojedynczą diodę doświetlającą, pełniącą również rolę latarki. Obok aparatu znajduje się głośnik zewnętrzny.

Po zdjęciu tylnej obudowy zauważymy że płyta główna urządzenia pomieści dwie karty SIM oraz kartę pamięci SD o pojemności do 32 GB. Jak przystało na klasyczne telefony, także i w tym wypadku dodawany akumulator, jest w pełni usuwalny, więc gdy zajdzie taka potrzeba będziemy w stanie samodzielnie wymienić ogniwo.

Na okalającej urządzenie metalowej ramce, znajdziemy wejście mini-jack 3,5 mm oraz port ładująco-przesyłowy USB-C a obok niego mikrofon do rozmów. Urządzenie jest lekkie i waży tylko 107 gram.

Specyfikacja techniczna

Procesor - MediaTek MT6572M

System - KaiOS

Ekran - 3,2 cala / 260 pixeli na cal

Rozdzielczość - 320 x 240 px

Wyświetlacz - TFT

Łączność - GPS, Bluetooth, Wi-Fi

RAM - 512 MB

Pamięć wewnętrzna - 4 GB ( system 1.4 GB )

) DualSim - Tak / microSIM

Aparat główny - 5 Mpix

Aparat przedni - 2 Mpix

Akumulator - 1200 mAh

Wymiary - 192,8 x 58,6 x 11 mm

Waga - 107 g

System operacyjny KaiOS

Producent zainstalował w myPhone UP Smart system operacyjny KaiOS. Oferuje on łatwą konfigurację oraz możliwości instalacji nowych programów, dzięki domyślnemu sklepowi z aplikacjami. Już po pierwszym uruchomieniu telefonu, zauważymy że producent zainstalował na nim kilka domyślnych aplikacji zewnętrznych, takich jak: WhatsApp, Facebook, Google Mapy, Youtube czy asystenta Google. W przypadku tego ostatniego - podobnie jak przy Hammer 5 Smart - nie jest dostępny on w języku polskim.

Urządzenie przygotowane zostało z myślą o osobach starszych, by nie zostały wykluczone z nowoczesności, jednocześnie zachowując klasyczny system nawigacji w telefonie. Telefon ten posiada łączność bezprzewodową 3G, która w zupełności wystarcza, by pobrać aplikację na telefon. Przy większych danych, można poratować siecią Wi-Fi. W urządzeniu skorzystać możemy również z GPS'u w mapach Google lub Bluetooth do sterowania urządzeniami.

Ten lekki system operacyjny pozwala na szybką i wydajną pracę - choć nie jest ona tak responsywna, co w poprzednim modelu. Może być to wina zastosowania gorszej klasy procesora. W przypadku pisania wiadomości SMS, rozmów telefonicznych i od czasu do czasu - korzystania z dołączonych multimediów, telefon wystarcza aż nadto.

Akceptowalne multimedia

Zaimplementowana w system przeglądarka internetowa, pozwala na łatwe przeglądanie witryn internetowych, choć poruszanie się po nich za pomocą klawiszy nawigacyjnych może być dla zdecydowanej większości zbyt upierdliwe. Telefon posiada zresztą aplikację pogodową, centrum gier, a także narzędzia, takie jak: kalkulator, dyktafon, przelicznik jednostek czy listę zadań. Nie mogło zabraknąć odtwarzacz muzycznego, horoskopu, Radia FM oraz czytnika kodów QR.

W kwestii odtwarzania muzyki jest nieźle - głośniki są donośne i grają dobrze jak na urządzenie w tej półce cenowej. Podobnie jest zresztą z mikrofonem - rozmówca słyszy nas wystarczająco dobrze a my niego. Zresztą w kwestii łączności nie mam żadnych zastrzeżeń. W przypadku aparatów nie ma co spodziewać się cudów. Na tak małym ekranie wykonane fotografie są dobrej jakości i pełne szczegółów, ale po wrzuceniu na komputer już tak kolorowo nie jest. Aparaty wykonują dobrej jakości zdjęcia i filmy, ale tylko w przypadku dobrych warunków oświetleniowych, choć dominują w nich purpura i zieleń. Zresztą dobrej jakości zdjęcia, które udało mi się wykonać, wyglądają tak:

Więcej zdjęć w formacie bezstratnym, można zobaczyć w mojej GALERII. Podobnie jest zresztą w przypadku nagrywania materiałów wideo. Jakość w przypadku filmów jest nieco gorsza, ale w zupełności wystarczająca, gdy zechcemy utrwalić jakieś zdarzenie czy drobne nagranie. Próbkę możliwości wideo z obu aparatów można zobaczyć poniżej:

Jak można zauważyć jest dobrze, a nawet wystarczająco jak na urządzenie klawiszowe. Kolory są nieco sprane a jakość dźwięku akceptowalna, ale nie ma co się okłamywać, gdyż nie kupujemy takich telefonów do robienia zdjęć, a raczej do dzwonienia i pisania wiadomości.

Czasy pracy

Urządzenie posiada wymienny akumulator o pojemności 1200 mAh. Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonej ładowarki sieciowej po kablu USB-C i trwa nawet do 3,5 godziny. To długi czas jak na podładowanie niskiej jakości ogniwa, ale to zasługa napięcia 5V na ładowarce. Rozczarowuje także czas pracy na jednym ładowaniu, który zamyka się w 4 do 5 dni. Warto wspomnieć iż, w Hammer 5 Smart, uzyskiwałem nawet 11 dni działania w cyklu mieszanym.

Podsumowanie

Telefon klawiszowy myPhone UP Smart dostępny jest na rynku w cenie ~249zł* co może być niezłą gratką dla niezbyt wymagających użytkowników. Z mojej perspektywy lepiej byłoby dopłacić 50 zł więcej i zakupić urządzenie bardziej wytrzymałe, z lepszym akumulatorem i nieznacznie szybszym procesorem.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.

KONKURS

Z racji tego że niedawno stuknęło mi 200 obserwujących na kanale Facebookowym, postanowiłem zorganizować mały konkurs dla wspierającej moje działania społeczności, w którym do wygrania jest właśnie telefon myPhone UP Smart. Wystarczy że polubicie mój profil społecznościowy na Facebooku - Sfera Blogera* i klikniecie Lubię TO lub inną emotkę pod artykułem dotyczącym tego wpisu.

Wśród głosujących zostanie wybrany zwycięzca w drodze losowania, już w Poniedziałek o godzinie 12:00. O wyborze zwycięzcy poinformuję na profilu społecznościowym w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Między innymi w taki sposób udaje mi się zdobywać urządzenia i oprogramowanie na testy, więc liczę także i na takie wsparcie mojej inicjatywy publicystycznej. Dziękuję!