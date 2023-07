Luka bezpieczeństwa "Zenbleed" w procesorach AMD. Mogą wyciec tajne dane

Tavis Ormandy dokładnie opisał lukę Zenbleed na swoim blogu (została ona także zgłoszona pod identyfikatorem CVE-2023-20593). Według udostępnionych informacji, Zenbleed pozwala uzyskać dostęp do poufnych informacji przepływających przez procesor, w tym także kluczy szyfrujących i danych logowania użytkowników.

Co istotne, atak nie wymaga fizycznego dostępu do komputera (można go przeprowadzić np. za pomocą skryptu JavaScript na stronie internetowej) i działa na wszystkie aplikacje działające na komputerze, w tym maszyny wirtualne, piaskownice i kontenery.