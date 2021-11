Luka w płatnościach Allegro. Problemem PayU i przelew tradycyjny

Problem z systemem płatności na Allegro opisali w swoim materiale twórcy kanału Łowcy Okazji na YouTubie. Zwrócił się do nich jeden z widzów opisując własny przypadek licznych wezwań na policję i do sądów z tytułu rzekomo niezrealizowanych wysyłek ubrań oferowanych w serwisie Vinted. Widz posiada sklep z elektronicznymi kluczami na Allegro , ale o istnieniu Vinted wcześniej nawet nie słyszał.

Co ciekawe, czego dowodzi opisywany przykład, rozwiązanie takich spraw nie jest szczególnie proste. W trakcie śledztwa wychodzi bowiem na jaw, że kupujący-oszust zakładał konta na Allegro na fałszywe dane i dojście do właściwej osoby jest, jeśli nie niemożliwe, to w krótkim czasie bardzo trudne. Zdaniem poszkodowanego, jedyną metodą uniknięcia w przyszłości podobnych przypadków jest dezaktywacja przelewów tradycyjnych w PayU, ale Allegro nie zamierza tego robić.