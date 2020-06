OUKITEL WP7 — wytrzymały flagowiec 12 czerwca do kupienia w atrakcyjnej cenie

Już 12 czerwca do sprzedaży trafi OUKITEL WP7 czyli najnowszy model wytrzymałego smartfona. WP7 ma być pierwszym na świecie wytrzymałym telefonem z wbudowanym systemem noktowizyjnym na podczerwień.

WP7 właściwie jest do kupienia już teraz, ale za mocno wygórowana kwotę 449,99$. Za kilka dni jednak, a dokładnie od 12 do 15 czerwca telefon będzie do kupienia za jedyne 299,99$ co wydaje się dużo bardzie atrakcyjną ceną. Co ciekawe poza diodami na podczerwień WP7 będzie posiadał uchwyty do przymocowania sterylizującej lampy UVC.

OUKITEL WP7 zostanie wydany głównie w Europie, Japonii, Ameryce i na terenie Rosji, który odbywa się za pośrednictwem sprzedawcy detalicznego z elektroniką AliExpress i oficjalnego sklepu OUKITEL.

Jak wspomniałem WP7 będzie wykorzystywał technologię podczerwieni do robienia wyraźnych zdjęć nawet w ciemności. Telefon wyposażony będzie w odpowiednie diody LED, oraz dedykowany zdjęciom nocnym sensor 8MP.

Poza nim w WP7 znajdziemy aparat Sony z matrycą 48MP, głębi 2MP, oraz przedni aparat do selfie 16MP.

Wirusobójcza Lampa UVC to oczywiście pomysł stworzony przy okazji pandemii COVID19, i jestem w stanie sobie wyobrazić ludzi korzystających z niej np. do sterylizacji klamek.

Co ciekawe, z latarki będziemy mogli również nadawać sygnały ostrzegawcze. Instalacja lampki ma być niezwykle prosta. Latarka będzie namagnesowana, wystarczy więc zbliżyć ją do telefonu i gotowe.

Telefon wyposażony zostanie w układ MediaTeka, a mianowicie Helio P90, czyli dokłądnie ten sam procesor co w udanym Ulefone Armor 7. WP7 spełnia wymagania nie tylko normy IP68, ale i MIL-STD-810G.Telefon jest więc nie tylko pyłoszczelny i wodoodporne, ale może pracować w temperaturze w od -55 do +70°C.

Telefon wyposażony będzie w akumulator o pojemności wynoszącej aż 8000 mAh, tak więc raczej nie musimy się martwić o jego czas pracy.

Dzięki trzem systemom nawigacji: GPS, Glonass i Beidou telefon szybko będzie ustalać naszą pozycję. Oczywiscie jak na wytrzymałego flagowca przystało w telefonie nie mogło zabraknąć konfigurowalnego przycisku funkcyjnego, oraz mikrofonu z redukcją szumów. Telefon posiada także czytnik linii papilarnych, wspiera odblokowanie twarzą, oraz obsługuje globalne pasma częstotliwości. Więcej informacji na temat telefonu można znaleźć na stronie producenta.

Z okazji premiery firma OUKITEL rozda za darmo 5 sztuk WP7. Jeśli chcesz, możesz spróbować szczęścia w ich giveawayu. Koniec i rozstrzygnięci nastąpi już 12 czerwca więc radzę się pospieszyć. Wyłonieni zwycięzcy zostaną ogłoszeni na fanpagu Oukitel na Facebooku.