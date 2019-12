UMIDIGI A3S z Androidem 10 już w sprzedaży za 59,99$

Dzisiaj wystartowała sprzedaż UMIDIGI A3S, czyli taniego smartfona z systemem Android 10, którego można kupić już za 59,99$. Telefon ten reklamowany jest jako tania alternatywa dla Samsunga Galaxy A10, i rzeczywiście na papierze A3S wypada dużo lepiej.

W ramach przypomnienia. A3S wyposażono w podwójny aparat główny 16MP + 5MP, oraz aparat do selfie 13MP z przodu. Mamy tu także sporą baterię o pojemności 3950 mAh baterii w połączeniu z energooszczędnym wykonanym w 12 nm procesorze Helio A22.

A3S jest pierwszym tak tanim smartfonem z najnowszym systemem operacyjnym Android 10. Poza tym A3S ma podwójną konstrukcję szklanej kanapki z metalową ramką w okół obudowy. Z dodatków mamy tu jeszcze skaner linii papilarnych. Minusem jest zaledwie 2GB pamięci RAM, ale w tej cenie ciężko oczekiwać więcej.

UMIDIGI A3S za 59,99$ do kupienia będzie na AliExpress przez kilka dni, dokładnie do 13 grudnia. W tym samym czasie model A3X z nieco podrasowaną specyfikacją, do kupienia jest za 69,99$. Dodatkowo każdy kto kupi A3S przed 13 grudnia w oficjalnym sklepie UMIDIGI na AliExpress, ma szansę wygrać smartwatch UMIDIGI Uwatch3.