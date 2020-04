mBank ostrzega. Oszustwo na BLIK-a wciąż popularne. Ważny komunikat dla klientów

Udostępnij:

mBank za pośrednictwem swojej strony internetowej ostrzegł klientów przed nową falą oszustw. Nieuczciwe praktyki polegające na podszywaniu się pod znajomych lub pracowników banku wciąż są bardzo popularne. Niektóre z działań są wręcz nie do namierzenia na policję.

- Uważaj! Oszuści podszywają się pod znajomych i pracowników banku - rozpoczyna swój komunikat mBank. Na stronie możemy przeczytać o dwóch najpopularniejszych sposobach, dzięki którym przestępcy wzbogacają się kosztem naiwności, strachu, a także dobrego serca klientów placówki.

Uważaj ❗️Oszuści po raz kolejny podszywają się pod znajomych na komunikatorach. Próbują wyłudzić pieniądze, nakłaniają do przelewu Blik.

Nigdy nie odpowiadaj na takie wiadomości ❌, a tym bardziej nie przesyłaj pieniędzy.

Upewnij się, czy Twój znajomy jest naprawdę w potrzebie. pic.twitter.com/a8zTtuKrMl — mBank (@mBankpl) April 16, 2020

Oszustwo "na BLIK-a"

Pierwszy z opisywanych sposobów dotyczy nagłaśnianego w ostatnich miesiącach oszustwa na BLIK-a. Przestępcy przejmują konta naszych znajomych w popularnych portalach społecznościowych (np. na Facebooku) i w wiadomościach prywatnych proszą nas o pilną pożyczkę. Najczęściej próbują wyłudzić pieniądze pod pretekstem opłaty zaległych rachunków. Jeżeli nie zweryfikujemy, czy dana osoba faktycznie jest tą, za którą się podaje, możemy przekazać kod BLIK oszustowi, który w kilka sekund wypłaci środki z bankomatu. Taka metoda jest praktycznie niemożliwa do namierzenia przez policję.

Kody BLIK są tylko i wyłącznie do Twojego użytku. Nie można ich przekazywać osobom trzecim. Zawsze telefonicznie potwierdź, czy osoba, z którą rozmawiasz przez komunikator, rzeczywiście potrzebuje pomocy - przestrzega bank w komunikacie.

Metoda na "pracownika banku"

Drugi przedstawiony scenariusz dotyczy oszustów podszywających się pod pracowników banku. Osoby, które się do nas dodzwoniły, chcą poinformować, że właśnie zablokowały przelew wychodzący z naszego rachunku do nieznanej nam osoby. Następnie proszą o zainstalowanie aplikacji, dzięki której środki nie znikną z naszego konta. Link do instalacji wysyłają SMS-em - jeżeli w niego klikniemy, oddamy dane do naszego konta.

- Pracownik banku nigdy nie będzie Cię prosił o zainstalowanie aplikacji wysłanej SMS-em, nie będzie się też pytał o login i hasło do logowania do serwisu bankowości internetowej. Dzwoniąc na mLinię zawsze możesz potwierdzić tożsamość pracownika banku. Jeżeli masz wątpliwości - zadzwoń do nas - kończy komunikat mBank.