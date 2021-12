Uwagę badaczy zwrócił sam interfejs oprogramowania, który wydaje się być żywcem wyjęty z lat osiemdziesiątych. To jednak nie powinno nikogo zmylić - pomimo ubogiego UI, malware doskonale sobie radzi w dziedzinie, do której został stworzony.

Podobnie do innych szkodników tego rodzaju, BlackCat po znalezieniu się na urządzeniu ofiary, szyfruje jej pliki i oczekuje dokonania wpłaty w zamian za ich odszyfrowanie. Najpierw jednak wszystkie dane zostają wykradzione, dzięki czemu możliwe jest szantażowanie ofiar ewentualnymi konsekwencjami wynikającymi z opublikowania plików w sieci.

Ofiara, która miała pecha trafić na to malware, może zapłacić za odszyfrowanie plików za pomocą Monero lub Bitcoinem. Co ciekawe, cyberprzestępcy korzystający z pomocy czarnego kota, mają też umożliwiać poszkodowanym negocjacje w sprawie okupu. Serwis BleepingComputer zauważa, że żądania okupu wahają się od 400 tysięcy do 3 milionów dolarów. Dodatkowo hakerzy nakładają dodatkową opłatę w wysokości 15 procent, jeśli ofiara decyduje się na płatność w Bitcoinach.