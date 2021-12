Specjaliści dodają, że skala działania szkodliwych programów w smartfonach w praktyce może być trudna do określenia. Na porządku dziennym są bowiem aplikacje, które choć same w sobie nie zawierają złośliwego kodu, manipulują użytkownikiem, by pobrał dodatkowe oprogramowanie. Dopiero wtedy trojan lub inny szkodliwy kod trafia do telefonu i trudno przewidzieć, jakie oprogramowanie to będzie.