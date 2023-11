Mapa, którą warto znać. Ma ponad trzy miliony użytkowników

Jak podaje Policja, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pomogła już rozwiązać wiele problemów w całym kraju. Co warte podkreślenia, mapę należy traktować jako narzędzie do sygnalizowania regularnie występujących problemów na danym obszarze, by zwrócić uwagę na konieczność podjęcia długoterminowych działań. W przypadku sytuacji wymagających pilnej interwencji, należy choćby o numerze alarmowym 112, a taki kontakt można również zrealizować poprzez aplikację Alarm112.