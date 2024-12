Mapy Apple w przeglądarce. Użyjesz zamiast Street View

Mapy Apple dostępne w przeglądarce przy komputerze to świeży serwis, który w wersji beta dostępny jest w sieci dopiero od wakacji tego roku. W praktyce to konkurencja dla Map Google, a funkcjonalność obydwu usług staje się właśnie jeszcze bardziej zbliżona dzięki udostępnieniu funkcji Look Around będącej bezpośrednią konkurencją Street View. Choć w iPhone'ach była dostępna od lat, do przeglądarki trafia dopiero teraz.