Jak przygotować transkrypcje sesji rady gminy rozstawioną w czasie (napisy)?

Transkrypcja sesji rady powiatu na napisy od strony technicznej

Od 23 września 2020 roku wszystkie sesje z obrad rady miasta lub gminy muszą zawierać transkrypcję tekstową. W związku z tym postanowiliśmy przygotować krótki poradnik opisujący jak to zrobić.

Napisy do sesji rady miasta – darmowe programy i aplikacje

Subtiled.com – to darmowa, przeglądarkowa aplikacja umożliwiająca samodzielne tworzenie napisów do wszelkiego rodzaju filmików video. Jest to program bardzo przystępny w obsłudze, a jego działanie zawiera się w trzech prostych krokach: spisz, co słyszysz, rozstaw w czasie, pobierz napisy. W programie tym możemy zapisywać, importować i eksportować napisy w formatach takich jak .srt, .vtt, .dfxp i zwykły tekst w formacie .txt.

Dodatkowo można zamówić automatyczną transkrypcję mówionej treści rozstawioną w czasie (tzw. napisy). Więcej na temat automatycznych napisów w Subtiled.com możemy dowiedzieć się na stronie https://euroalphabet.eu/automatyczne-napisy-do-filmu/

Subtile Edit – jest darmowym programem dostępnym do pobrania na stronie https://www.dobreprogramy.pl/Subtitle-Edit,Program,Windows,14987.html

Program ten służy do synchronizacji, łączenia i dzielenia napisów. Jednak nie dla wszystkich jest prosty i ciekawy w obsłudze. Subtile Edit obsługuje szeroki wachlarz formatów - SubRip (.srt), BBC iPlayer (.xml), DVD Studio Pro (.stl), DVD Subtitle (.sub), MicroDVD (.sub), MPlayer2 (.mpl), Sub Station Alpha (.ssa), SubViewier 2.0 (.sub), SAMI (.smi), TMPlayer (.txt). Edytując napisy w tym programie konieczne jest posiadanie pliku video na komputerze lokalnym w przeciwieństwie do Subtiled.com gdzie plik może być również zdalny.

Transkrypcja audio na tekst – jak to zrealizować?

Automatyczna transkrypcja sesji rady gminy i edycja we własnym zakresie

Przy automatycznej transkrypcji głosu na tekst w przypadku sesji rady gminy bądź gminy miasta bardzo ważna jest jakość zarejestrowanego materiału. Pierwszy ważnym aspektem jest kamera. Powinna być to kamera internetowa IP, która obsługuje protokół RTSP – który steruje dostarczaniem danych czasu rzeczywistego.Ponadto, aby odbiór wizualny był jak najlepszy, powinien być w jakości HD.

Jednak najważniejsze jest używanie podczas sesji mikrofonów kierunkowych, które w znaczącym stopniu redukują zakłócenia. Transkrypcja sesji powinna być dosłowna, nie powinniśmy więc poprawiać błędów gramatycznych w wypowiedziach osób. Należy także zapisać każde wychwycone dźwięki, np. krzyk, wzburzenie, śmiech. Liczebniki powinny być zapisane słownie.

[h4]Do automatycznej transkrypcji głosu na tekst mogą posłużyć nam:[/h4]

Subtiled.com – tak, ta aplikacja również pomoże przy automatycznej transkrypcji mowy na tekst. Używając najnowszych algorytmów, program ten generuje napisy i rozkłada je w czasie z dokładnością do 95%. Aby wygenerować automatyczne napisy, należy załadować plik video (lokalny bądź zdalny – np. YouTube, Vimeo), następnie wcisnąć ROZPOCZNIJ.

Następnie wybrać opcje Automatyczne napisy – czytaj więcej, podać email, zapłacić i wkrótce cieszyć się gotowymi napisami. Zanim je opublikujemy, warto sprawdzić samemu poprawność napisów pod względem interpunkcji i możliwych błędów w rozstawieniu w czasie. Obecnie żadne algorytmy nie są tak idealne, by w 100% rozpoznać mówioną treść, gdy jest ona niewyraźna lub za szybko mówiona. Warto w tym wypadku pomyśleć o utworzeniu nowego, stałego stanowiska dla jednej osoby, która będzie zajmowała się transkrypcji z sesji.

Transkrypcja przez zewnętrzną firmę

Drugą łatwiejszą lecz na pewno i droższą opcją jest transkrypcja napisów zlecona firmie w tym się specjalizującej. Firmą specjalizującą się w transkrypcjach z sesji jest Euro Alphabet. Wystarczy wypełnić podany na stronie formularz po dokonaniu odpowiedniej opłaty cieszyć się gotowym plikiem ze wstawionymi napisami, bezbłędnie rozstawionymi w czasie. Jest to opcja łatwiejsza, wymagająca jednak nakładu finansowego.

Integracja napisów z nagraniem wideo

Pierwsza opcja – wtopienie napisów w film na stałe

Jest to pierwsza z możliwości. Napisy są wtopione bezpośrednio w film. Nie ważne więc jakiego programu użyjemy, napisy będą świetnie z nagraniem zintegrowane. Nie można ich jednak będzie ukryć. Jednakże zgodnie z rozporządzeniem BIP każdy materiał wideo zamieszczony na stronie podmioty musi być możliwy do pobrania, metoda wtapiania napisów w film pozwala więc na równoczesne pobranie pliku wideo z napisami. Zachowana jest przy tym zasada o integralności danych.

Jak to zrobić? Z pomocą przychodzą programy takie jak Subtitle Burner czy HandBrake. Aby dowiedzieć się więcej na temat działania tych programów, odwiedź stronę https://euroalphabet.eu/dodaj-na-stale-napisy-film/

Druga opcja - napisy, które można załączyć na YouTube lub na stronę WWW

Jest to druga, o wiele łatwiejsza opcja. Jeżeli zamawiamy lub tworzymy samodzielnie napisy poprzez aplikację Subtiled.com, program umożliwi nam pobranie napisów gotowych już do załączenia na YouTube.

Ponadto dokładna instrukcja na temat jak załączyć napisy do kanału na You Tube dostępna jest pod adresem https://euroalphabet.eu/dodawanie-napisow-youtube/

Możemy także dodać napisy VTT na stronę dzięki pluginowi javascript https://plyr.io lub temu prostemu kodowi HTML.

<video controls>

<source src="video.mp4" type="video/mp4" />

<track src="napisy.vtt" kind="subtitles" srclang="pl" label="Polski” />

</video>