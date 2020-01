Witamy w młodym i dynamicznym zespole.  

"Poweroff"

Spracowany laptop Nasira przez chwilę jęczał i po chwili wyświetlił w okienku terminala "Connection to foreign host closed".

- Teraz komputer i badge. - Siedzący za nim John pomyślał, że wkrótce i jego to może czekać, odsunął jednak od siebie nieprzyjemne myśli i patrzył z uwagą, jak tamten się wylogowuje i zostawia na biurku wszystko, co łączyło go z firmą.

"Praca w młodym dynamicznym zespole to w jego przypadku prawda" - pomyślał patrząc na chłopaka, który o dziwo dobrze się trzymał.

- Dziękuję - Nasir wstał, uścisnął rękę nadzorcy i wyszedł z ogromnego biura, w którym od tygodni był ostatnim pracownikiem, a przed zwolnieniami przychodził z rana pierwszy i wychodził wieczorem ostatni.

John wiedział, że obroty spadały z miesiąca na miesiąc i ostatnio jechali na chwilówkach. Była to najmocniej strzeżona tajemnica firmy, której teraz pozostało robić dobrą minę do złej gry sprzedając produkt, który od miesięcy uaktualniała garstka najniższej opłacanych dzieciaków.

***

Kilka dni temu napisałem dosyć luźno sformułowany post o tym, jak setki tysięcy ludzi zajmują się tak nieistotnym faktem, jak zakończenie ogólnodostępnego wsparcia dla jednego z produktów mniej znaczącej niż kiedyś firmy.

Produkt nie był bardzo dobry, ale dla różnego rodzaju blogerów, dziennikarzy i masy innych ludzi okazał się znów doskonałą okazją, żeby dorobić do swojej wierszówki.

Na pewno wydarzenie odbiło się trochę mniejszym echem niż oficjalny koniec Windows XP (moim zdaniem dostarczył on najwięcej z rodziny NT, jeśli chodzi łącznie o niskie zużycie zasobów, spójność i łatwość interfejsu i wydajność).

Tego samego dnia zobaczyliśmy informacje o kolejnych kolejnych lukach 0-day, jak również o migrowaniu Windows 7 na Windows 10 w cenie licencji (może to budzić pewne obawy z prawnego punktu widzenia) i równie wątpliwych trickach związanych z dostępem do wsparcia rozszerzonego.

Myślę że historia zatoczyła znów krąg, wrócę wpierw jednak do przeszłości - Windows z 2004 był na tyle dobry, że nie do końca było wiadomo, jak przekonać użytkowników do kupna jego następców.

Zaczęto wymyślać i tworzyć koncepty, których nie mogli przygotować programiści dochodzący w wielu wypadkach do kresu możliwości koncepcyjnych i (a może przede wszystkim) możliwości korporacyjnych. Pojawiała się nowa krew, nowe strategie... powstała Vista i 7.

Mieliśmy pierwszy cykl.

Potem przyszedł nakaz zmiany strategii i mieliśmy ósemkę...

Tak nastąpił drugi cykl.

Ósemka się nie sprzedawała, to doszli kolejni pracownicy z nowymi pomysłami i w końcu mamy dziesiątkę z przedziwną mieszanką obsługi nowych technologii, misz-maszem starych i koszmarnym interface.

Tkwimy w czymś, co w końcu padnie - co wtedy?

W swoim poście wspomniałem również o AMD, u którego widać pierwsze oznaki tego samego procesu (tzn. przechodzenie do defensywy po kolejnych ruchach niwelujących hegemonię Intela) - czerwoni robią wprawdzie kolejne generacje Zen, ale już w 2019 zakombinowali z podstawką i zrobili kombinacje alpejskie z układami 5x0.

Oczywistym jest, że w ich wypadku stagnacja nie nastanie szybko, ale... ludzie z wyższymi Ryzenami pokroju 3900 czy 3950 i laptopami z Zen 2 na pewno nie będą chcieli ich szybko wymienić.

Tak niestety wygląda dzisiaj rzeczywistość - jest rozwój, zdobywanie rynku, potem cięcie kosztów i upadek.

Next please, i na pewno Ameryki tym nie odkryłem.

Wróćmy teraz do Mozilli: Firefox się nie sprzedaje (trudno o to, gdyż jest darmowy), misja kosztuje, zaczęto pozbywać się być może najcenniejszych zasobów, a młode i dynamiczne wilki chcą się wykazać.

Jeśli chodzi o platformę Android, to naliczyłem już przynajmniej sześć przeglądarek wspieranych przez fundację:

"Firefox Browser: fast, private & safe web browser" - stary

"Firefox Preview" (nie liczę osobno Nightly) - najlepszy i najświeższy, ale w budowie

"Firefox Focus: The privacy browser" / "Firefox Klar: The privacy browse" (jeden ma podobnież wyłączoną telemetrię) GeckoView example - kod, który pokazuje budowanie przeglądarek w oparciu o komponenty Mozilli Reference browser - kod z repozytorium reference-browser, który robi to samo będąc w zamyśle bazą dla programistów

Example browser - prosta przeglądarka z repozytorium android-components



Bojownicy o sieć pokazali mi ostatnio, że nie mogę mieć żadnego zdania i stąd mój pomysł, żeby pobawić się kodem Preview i zobaczyć, co na szybko da się tam zmienić.

Udało się - zrobiłem odpowiednie repozytoria na GitHub i dodałem trochę opisu co i jak bym widział od strony użytkownika, przygotowałem również trochę drobniejszych poprawek (więc każdy z Android Studio może sobie przygotować plik apk), takich jak m.in.

obsługa gestu refresh

poprawka z przypisywaniem tytułów do adresów stron

więcej info w historii

więcej miejsca na stronie głównej

lepsze rozdysponowanie miejsca w ustawieniach i menu



wyłączenie niebieskiej kropy w hamburger menu



Zabrałem się na kolekcje i w tym momencie trochę utknąłem, gdyż ich kod jest tam tak mocno zintegrowany z resztą, że chwilę to potrwa.

Postanowiłem podejść do tematu również z innej strony i przygotowałem sobie drugi pisany od podstaw projekt, żeby jeszcze lepiej zorientować się w strukturze tego, co proponuje Mozilla.

Wygląda na to, że cały engine Firefoxa o nazwie Gecko można bardzo łatwo dodać jako bibliotekę. Nazywane jest to GeckoView i ma bardzo przyjemne API - jest np. wszystko do obsługi dodatków (mogą wspierać blokowanie reklam), jest funkcja do blokowania requestów HTTP (więc każdy może napisać własny bloker), możliwość zmiany Agent-User i wiele innych rzeczy, których nie uświadczyłem w produktach dla końcowego użytkownika.

Jak wygląda wydajność po wyłączeniu telemetrii i różnych funkcji debuggera?

Krótko mówiąc - nie uzyskałem prędkości Chrome.

A jak to wygląda u konkurencji?

Programiści mogą korzystać z:

WebView (dosyć okrojony engine, będący początkowo oddzielnym komponentem, obecnie renderowany przez elementy Chrome; ma ciągle bardzo mikre API),

CustomTabs (można powiedzieć, że niezależnie od wersji Android dostajemy więcej funkcjonalności Chrome, ale jest też obowiązkowo GUI)

Trusted Web Activity (coś jak CustomTabs, ale bez interfejsu graficznego i ze znacznie większą kontrolą tego, co jest otwierane)

silnika Chrome (który trzeba sobie skompilować i dołączyć jako blob do projektu - jest to robione przez wszystkie klony Chrome, a ja nie znam żadnego obecnego rozwiązania, które działałoby jak GeckoView)

Ze znaczących silników na rynku jest jeszcze WebKit, ale na platformie Android za bardzo się nie przyjął.

I powiem tyle.. jak robiono outsourcing działów supportu IT wewnątrz firm, to jeszcze można to było jakoś przeboleć (ludzie jakoś się organizowali lokalnie).

Wiele razy naśmiewano się z działów obsługi klienta (czy pamiętacie Slumdoga z 2008?), ale jak robi się outsourcing inżynierii albo wykorzystuje młodych ludzi, to często i gęsto robi się niebezpiecznie. Pokazał to Boeing i nie ma co z tym dyskutować.

Na dzisiejszy Mozilla ma dosyć ciekawą podstawę (wolną, ale ciekawą), natomiast ginie to w morzu pewnego rodzaju bylejakości (może niecałkowicie technicznej), a ja sam, jak widzę taki przerost formy nad treścią, to od razu mam w głowie ogromną czerwoną lampkę - to się dzieje na końcu takiego samego cyklu co w przypadku Windows.

I teraz dochodzimy do ciekawej kwestii - czy opłaca się dobrze pisać kod?

Mój niezły kod z lat ok. 1999 - 2007 (Gammu) bywa używany do dziś, natomiast znacznie bardziej zaawansowany Gammu+ w ogóle się nie przyjął.

Jeśli chodzi o moją rodzinę produktów zaczętych w 2011, to jest to dłuższa historia.

W czasach Samsung Galaxy S użyłem WebView do przygotowania encyklopedii o znakach i przepisach drogowych (wtedy to było coś biorąc pod uwagę jakość komponentów systemowych). Wykorzystałem tam jeszcze inne technologie takie jak JSON i coś na wzór plików MD (tzn. użyłem plików tekstowych z nagłówkami i treścią zawierającą najprostsze formatowanie HTML) i zrobiłem coś co dziś może trąci myszką w obszarze interface, ale wciąż daje solidnego kopa przy treści.

Koncept tam zastosowany stał się podstawą napisania kilku wariantów (HTML, iOS, Firefox OS, Tizen, ale również aplikacji Straż), niestety do dziś nie znalazłem nikogo do pomocy - pisałem, ogłaszałem się i lipa.

Czy opłaca się więc pisać dobry kod?

Jestem tego zwolennikiem, ale wiem też, że lepiej jest mieć działający kod niż żaden kod. Nie byłoby w tym nic złego (niektóre funkcje są wykorzystywane tymczasowo), gdyby nie to, że w dzisiejszych czasach stało się to pewną normą i ludzie często poprzestają na czymś co działa (ewentualnie idą w totalne przegięcie w drugą stronę i totalne przekombinowanie z wzorcami projektowymi).

Problemem inżynierii oprogramowania jest to, iż (szczególnie w korpo i fundacjach) wiele ludzi promuje takie średniactwo - wiedzą, że po stworzeniu czegoś perfekcyjnego (małego, szybkiego, prostego, czytelnego) nie byliby potrzebni i straciliby projekty lub zlecenia.

Nie jest to może często katastrofa, gdyż te same firmy w końcu wymuszają usunięcie zbyt kiepskich rozwiązań, ale...

Myślę sobie, że my sami do tego doprowadziliśmy - dwadzieścia lat musiałem pisać podstawowe funkcje w C bawiąc się we wskaźniki (ludzie się tego i wielu innych rzeczy naprawdę uczyli), dzisiaj przy tak dużej mocy obliczeniowej większość z nas stała się głównie odbiorcami tego, co jest nam dostarczane z wielkich firm (tzn. bawimy się gotowymi funkcjami i konsumujemy treści zamiast tworzyć lepsze alternatywy dla tego średniactwa).

PS. Wracając do Mozilli - mogliby ruszyć cztery litery, jeśli użytkownicy masowo pokazaliby im, co myślą. Nie namawiam do spamowania, tylko kulturalnego zgłaszania uwag i usterek na GitHub, ostrzegam jednak, że próby dialogu mogą zakończyć się banem.

Ja błędów zgłaszać już tam nie mogę (nie napiszę nic o błędzie związanym z "Tab closed") - nie wiem, czy związane jest to zjawiskami zasygnalizowanymi powyżej, ale stary piernik został zamieciony pod dywan.

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.

Witamy w młodym i dynamicznym zespole.