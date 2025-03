Masz telewizję naziemną DVB‑T2? Przygotuj się na utrudnienia

Nadajniki telewizji naziemnej DVB-T2 będą jak co tydzień serwisowane w różnych częściach kraju, co dla odbiorców sygnału z danego regionu może oznaczać utrudnienia. W wielu przypadkach prace realizowane są w godzinach nocnych i co najwyżej wczesnym rankiem mogą utrudnić oglądanie ulubionych programów oraz dotyczą tylko wybranych multipleksów. Niektóre kanały mogą więc wciąż być dostępne.