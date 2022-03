Messenger otrzymał nową funkcję. Usprawni działanie

Messenger otrzymał nową funkcję, która powinna wyraźnie wpłynąć na komunikację w czatach grupowych. Chodzi o obsługę komend tekstowych. Rozwiązanie to jest dobrze znane choćby użytkownikom Discorda.

Jedną z najważniejszych komend, którymi można się już posługiwać, jest @everyone. Jak łatwo się domyślać, pozwala ona na wysłanie powiadomienia do wszystkich członków konwersacji grupowej, dzięki czemu można zapomnieć o ręcznym wymienianiu imion każdego z nich. Każdy, kto w przeszłości był zmuszony do wołania kilkunastu osób, wywołując każdą z osób z osobna, będzie wdzięczny za wprowadzenie nowej funkcji.