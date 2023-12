Miał być łatwy i szybki zysk. Oszuści ukradli pół miliona złotych

Oszustwa internetowe to powszechnie znany temat. Przestępcy próbują coraz sprytniejszych sposobów na wyłudzenie pieniędzy i często posługują się obietnicą szybkiego i pewnego zysku - przykładem jest oszustwo na Booking . Inny przypadek opisuje Komenda Wojewódzka Policji z Wrocławia.

Jedna z mieszkanek Zgorzelca uległa pokusie obietnicy szybkiego zysku i udanej inwestycji. 73-latka w mediach społecznościowych natknęła się na ogłoszenia, które zachęcały do inwestowania w spółkę gazowniczą. Zyski, jak zapewniano, miały być pewne i wysokie. Kobieta wypełniła formularz zgłoszeniowy i czekała na informacje od "konsultantki". Ta szczegółowo i spokojnie wyjaśniła cały proces inwestycji, jednocześnie zapewniając seniorkę, że stanie się udziałowcem gazociągu, co przyniesie jej stałe i wysokie zyski.

Po otrzymaniu instrukcji, 73-latka przelała na podany rachunek bankowy 930 zł. Kilka dni później skontaktował się z nią kolejny "konsultant", który namówił ją do zainstalowania programu, który miał rzekomo pomóc w zarządzaniu kontem klienta. Linki do fałszywej aplikacji otrzymywała drogą mailową. Przestępca cały czas instruował ją, co ma robić i gdzie klikać. Niestety, w rzeczywistości, kobieta zainstalowała program, który umożliwił oszustom zdalne sterowanie jej komputerem. Dzięki temu przestępcy byli w stanie przelać z konta seniorki ponad pół miliona złotych.