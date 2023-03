Liczyła na szybki zysk. Straciła prawie 170 tys. zł

Policja opisuje przypadek kobiety, która została oszukana na "zdalny pulpit". Przestępcy w tym przypadku nie postawili na oszustwo telefoniczne , ale na reklamę umieszczoną na portalach społecznościowych, która nakłaniała do zainteresowania się inwestowaniem na giełdzie. Przejście na przygotowaną stronę internetową pozwalało zapoznać się ze szczegółami i zostawić dane kontaktowe, numer telefonu oraz adres e-mail. W momencie złowienia ofiary oszuści mogli przejść do następnych kroków.

Mężczyzna podający się za przedstawiciela firmy zaczął nakłaniać do szybkiego rozpoczęcia inwestowania sugerując, że jest na to najlepszy moment. Kobieta uwierzyła, założyła konto na wskazanej stronie i wpłaciła 6 tys. zł. Po kontaktach z innymi rzekomymi doradcami finansowymi dokonała kilku kolejnych przelewów. Całość uwiarygadniało założone konto i pokazujące się tam nie tylko wpłacone środki, ale też spływające zyski. Kobieta spełniła kolejną prośbę i zainstalowała na telefonie aplikację, która miała ułatwić wszystkie operacje. Kłopoty zaczęły się w momencie, w którym chciała wypłacić pieniądze. Po nieudanych próbach dowiedziała się u prawnika, że została oszukana w ten sam sposób co kilka innych osób. W ogólnym rozrachunku straciła prawie 170 tys. zł.

Na określonym etapie przestępstwa oszuści zazwyczaj zaczynają namawiać rozmówcę na zainstalowanie (na komputerze lub smartfonie) programu, który rzekomo ułatwi komunikację. Tak naprawdę jest to oprogramowanie, które daje oszustom możliwość zdalnego przejęcia kontroli nad urządzeniem ofiary. A to już prosta droga do utraty na przykład danych służących do logowania się do bankowości internetowej.