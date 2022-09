Wraca popularna metoda oszustwa. Ukradli 100 tys. złotych

Spoofing telefoniczny to znana metoda, przed którą bardzo trudno się ochronić. Metoda ta polega na podszywaniu się pod innego rozmówcę, na przykład służby bezpieczeństwa czy bank. Odbierając taki telefon, ofiara nie widzi prawdziwego numeru dzwoniącego, tylko ten, pod który się on podszywa. Taki los spotkał 39-latkę.

Jak czytamy na stronie policji, kobieta odebrała telefon, widząc na nim numer infolinii banku. Dzwoniący przedstawił się jako pracownik tej instytucji i zapytał 39-latkę, czy złożyła wniosek kredytowy. Kobieta zaprzeczyła, a oszust oznajmił jej, że najprawdopodobniej zrobiła to osoba trzecia w jej imieniu. Wówczas rozmowa miała zostać przekierowana do działu technicznego. Tam odezwała się kobieta.

Kontakt ze strony banku nadszedł dopiero trzeciego dnia. Do kobiety zadzwonił wówczas konsultant, który chciał zaoferować kartę kredytową do zaciągniętych kredytów. Dopiero wtedy kobieta zrozumiała, że padła ofiarą przestępstwa.

Spoofing telefoniczny to bardzo trudne do wykrycia przestępstwo. Najlepszym sposobem na to, by nie dać się naciąć, jest rozłączenie się, gdy otrzymamy podejrzany telefon z banku i samodzielne wybranie numeru na infolinię. Wówczas będziemy mieli pewność, że faktycznie rozmawiamy z przedstawicielem banku, a nie ze złodziejem.