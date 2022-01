Chciała sprzedać odkurzacz. Oszuści ukradli jej 9300 złotych

33-letnia mieszkanka powiatu krapkowickiego chciała sprzedać odkurzacz. Wystawiła go na jednym z serwisów ogłoszeniowych i czekała. Na pewno nie spodziewała się, że finał sprawy rozegra się na komisariacie policji.

Komunikat policji informuje nas o szczegółach dotyczących sprawy. 33-latka w odpowiedzi na ogłoszenie otrzymała link, który miał prowadzić do strony internetowej, na której dokonana zostanie transakcja opłaty za wspomniany odkurzacz. Strona była bardzo podobna do oryginalnej, więc nieświadoma zagrożenia kobieta uzupełniła wszelkie dane, które były wymagane w formularzu. Miały one umożliwić przelanie środków na jej konto.