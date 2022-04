Microsoft publikuje raport o rosyjskich cyberatakach na Ukrainę

Raport Microsoftu już na samym początku zaznacza, że działania Rosji prawdopodobnie mają na celu osłabienie woli politycznej i zdolności Ukrainy do kontynuowania walki, jednocześnie ułatwiając gromadzenie danych wywiadowczych. Te zaś mogłyby zapewnić taktyczne lub strategiczne korzyści siłom rosyjskim.

W raporcie znalazły się informacje, iż dzień przed inwazją wojskową hakerzy związani z rosyjskim wywiadem wojskowym przeprowadzili niszczycielskie ataki typu wiper na setki systemów. Wśród celów znalazły się władze Ukrainy, sektor IT, energetyki i organizacje finansowe. Atakujący starali się niszczyć, zakłócać lub infiltrować sieci agencji rządowych i szerokiego wachlarza organizacji infrastruktury krytycznej.

Przeprowadzone operacje sieciowe nie tylko degradowały funkcje atakowanych organizacji, ale starały się utrudnić obywatelom dostęp do wiarygodnych informacji i kluczowych usług życiowych oraz podważyć zaufanie do przywództwa kraju. Widać więc wyraźnie, że celem hakerów było zniszczenie morale, co ułatwiłoby dalsze atakowanie kraju.