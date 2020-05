Windows 10 coraz bardziej dogadza Pingwinowi. Wkracza wsparcie aplikacji Linux GUI

Udostępnij:

Windows Subsystem for Linux (WSL) na Windows 10 wkrótce stanie się jeszcze przydatniejszy. Jeszcze z końcem tego miesiąca powinniśmy otrzymać WSL 2, a wraz z nim pełny kernel Linuxa. To jednak nie wszystko, co w tym temacie otrzymamy.

Microsoft doda pełne wsparcie aplikacji Linux GUI i akcelerację GPU

To wiadomość, która zaciekawi przede wszystkim deweloperów, z których spora część niekoniecznie chce tworzyć oprogramowanie na Windowsie.

Do tej pory można było uruchamiać linuxowe aplikacje w trybie graficznym z poziomu Windowsa, ale potrzebny był do tego Xming X Server. Nie było to rozwiązanie jednak idealne, bo aplikacje te nie działały z maksymalną wydajnością.

Firma z Redmond obiecuje, że nowa aktualizacja Windows Subsystem for Linux rozwiąże problemy wynikające z używania Xming właśnie przez m.in. dodanie pełnego wsparcia akceleracji GPU dla aplikacji linuxowych.

Porównanie funkcjonalności Windows Subsystem for Linux 1 i WSL 2, fot. Microsoft

Microsoft deklaruje, że dzięki temu dodatkowi tego typu wsparcie przyda się w sytuacjach związanych z obliczeniami równoległymi oraz tworzeniem modeli do sztucznej inteligencji oraz do trenowania tzw. uczenia maszynowego.

Te nowości Windows Subsystem for Linux mają trafić w przeciągu kilku najbliższych miesięcy dla testerów Windows 10 w kręgu szybkich aktualizacji. Microsoft poda informacje o wprowadzeniu pełnego wsparcia aplikacji Linux GUI dla wszystkich w późniejszym czasie.