Ministerstwo pokazało PLLuM. Trafi do m.in. mObywatela

Modele PLLuM (Polish Large Language Models) zostały dziś udostępnione w sieci. Każdy występuje w kilku wariantach i różnią się poziomem bezpieczeństwa. Co do zasady każdy został jednak wyszkolony na "mnóstwie polskich tekstów" i powinien najlepiej oddawać możliwość płynnej rozmowy w taki sposób, jak mogą ze sobą rozmawiać dwie osoby w języku naturalnym.

Ministerstwo Cyfryzacji liczy na to, że modele będą dalej rozwijane w przyszłości. Założenie PLLuM to stworzenie podstawy do wykorzystania przez zainteresowanych do obsługi zadań, w których potrzebna jest sztuczna inteligencja i rozumienie języka polskiego. Rząd przygotowuje wdrożenie wirtualnego asystenta tego rodzaju z modelem PLLuM w tle do aplikacji mObywatel jeszcze w tym roku, podobnie Inteligentnego asystenta urzędniczego i pochylenie się nad wsparciem sektora edukcji.