Luka w Outlooku. "Rekomendujemy podjęcie natychmiastowych działań"

Problem dotyczy wszystkich instalacyjnych wersji Outlooka, o których Microsoft pisze w krótkim podsumowaniu związanym z luką CVE-2023-23397 . Problem polega na ryzyku podniesienia uprawnień w Outlooku po uprzednim przejęciu skrótu NTLMv2 i wykorzystaniu metody siłowej do łamania hasła. Atak może zostać przy tym przeprowadzony całkowicie zdalnie i nie jest do tego konieczna interakcja użytkownika.

"Do przeprowadzenia ataku wystarczy otrzymanie przez ofiarę wiadomości e-mail zawierającej odpowiednio spreparowane wydarzenie kalendarza albo zadanie, które spowoduje odwołanie do ścieżki UNC kontrolowanej przez atakującego" - tłumaczy CERT Polska we fragmencie komunikatu. Jak zwraca uwagę, w ten sposób da się pozyskać hasło domenowe, a to użyć choćby do logowania w publicznych usługach danej firmy, co uda się, jeśli nie zastosowano uwierzytelniania dwuetapowego.