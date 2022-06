Monitor 120 Hz. Na co zwrócić uwagę kupując monitor?

Osoby szukające monitora 120 Hz prawdopodobnie będą też zainteresowane graniem w jakieś gry. Założenie wynika z faktu, że 120 Hz to na tyle wysokie odświeżanie, że przełoży się na wyższy komfort rozgrywki w szybkich tytułach. Ludzie w ogóle niezainteresowani grami mogą szukać monitorów z niższą częstotliwością odświeżania i przy okazji trochę zaoszczędzić (sprzęt wyłącznie do pracy biurowej, przeglądania internetu).

Poniżej wybraliśmy przykładowy model monitora, na którym będzie łatwiej omówić kilka istotnych parametrów. Acer Predator X34P to ciekawa propozycja, ale na rynku jest mnóstwo dobrych urządzeń, ten model to tylko jeden przykład. Warto zaznaczyć, że w tym konkretnym przypadku cena jest na poziomie około 4000 zł.

Monitor 120 Hz Acer Predator X34P

Zakrzywiony monitor gamingowy Acer Predator X34P z panelem IPS (lepsze kolory i kąty widzenia) może być ciekawą propozycją dla osób szukających uniwersalnego sprzętu. Jest to tak zwany ekran ultrawide, czyli charakteryzuje się proporcjami 21:9, które są idealne do oglądania filmów oraz do gier. W przypadku wspomnianych gier będziemy mogli np. widzieć więcej pola walki i wcześniej zareagować w strzelankach lub po prostu wygodniej zarządzać terytorium w strategiach. Rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli powinna zapewnić komfortowe doświadczenie dla oczu przy tej przekątnej (34 cale).

Skoro już o grach mowa, warto zwrócić uwagę na to, że odświeżanie 120 Hz zapewni wyższy komfort podczas ogrywania szybkich tytułów akcji, w których trzeba się wykazać refleksem i precyzją. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto szuka najbardziej wyśrubowanych parametrów i 120 Hz uzna za niską wartość. Takim osobom można polecić m.in. monitory 360 Hz. Ostatecznie chodzi o to, żeby zapewnić użytkownikowi mniej rozmazany obraz i szansę na szybsze reagowanie – obraz odświeżany 30 razy na sekundę trochę nas ograniczy, ale już odświeżanie 120 razy na sekundę będzie odczuwalnie lepsze (z kolei wartość na poziomie np. 360 Hz to już bardzo wysoki poziom).

Źródło zdjęć: © Acer Monitor 120 Hz Acer Predator X34P

Gdybyśmy mieli wskazać parametr mogący zaniepokoić niektórych miłośników gier akcji, to można rzucić okiem na wartość czasu reakcji, która w monitorze Acer Predator X34P jest na poziomie 4 ms. Sprawdza się to na przykład metodą GTG (Gray To Gray) ukazującą czas niezbędny do przełączenia piksela między dwoma stanami szarości. Dlaczego 4 ms może zaniepokoić niektórych miłośników gier? Bo niektórych zadowala tylko wartość zbliżona do 1 ms.

Jeżeli już chcemy cieszyć oczy piękną grafiką i szybkim odświeżaniem obrazu, to warto upewnić się, że monitor obsługuje odpowiednią technologię synchronizacji, która pozwoli uniknąć niepożądanych, brzydkich bolączek. Jeśli chodzi o monitor gamingowy Acer Predator X34P, to sprzęt ten obsługuje Nvidia G-Sync, a to niweluje tak zwane rozrywanie obrazu, czyli screen tearing. Wszystko sprowadza się do tego, że miejsce ma adaptacyjne synchronizowanie obrazu generowanego przez kartę graficzną z klatkami odświeżanego przez monitor obrazu. Właśnie dlatego w chwili gdy chcemy kupić monitor przeznaczony do gier, zawsze warto zwrócić uwagę na to czy dany model obsługuje FreeSync lub G-Sync.

Podsumowując, Acer Predator X34P posłużył nam za przykład monitora 120 Hz, na którym można było wskazać parę ważniejszych dla graczy cech takiego sprzętu. Niezależnie od konkretnego modelu, z reguły warto zwrócić uwagę na obsługę G-Sync lub FreeSync, proporcje ekranu, rozdzielczość, przekątną, czas reakcji. Odnośnie samej przekątnej, warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż wśród niektórych graczy istnieje przekonanie, że do gier najlepiej mieć nie za duży ekran. Sprowadza się to do tego, żeby dało się objąć wzrokiem cały obraz. Gdy monitor ma dużą przekątną, wtedy wzrok zaczyna wędrować po ekranie z miejsca na miejsce. Ma to znaczenie tylko dla tych osób, które traktują rozgrywkę sieciową (z reguły chodzi o gatunek FPS) bardzo poważnie i chcą mieć jak największą przewagę nad innymi pod każdym względem.