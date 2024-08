Możesz stracić fortunę. Pięć sposobów na bezpieczeństwo

Według raportu Phishers' Favorites firmy Vade w 2023 r. na świecie rozesłano ok. 2 mld wiadomości e-mail ze złośliwą zawartością. Oznacza to wzrost ich liczby o 51 proc. względem 2022 r. Stanowi to dowód, że powinniśmy zachowywać szczególną ostrożność podczas korzystania z internetu i zwracać uwagę na detale, nawet w trakcie korzystania z firmowej poczty elektronicznej.