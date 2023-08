Muzyka deepfake stanie się powszechna? Artyści podzieleni

Materiały deepfake pojawiły się już kilka lat temu, ale do tej pory głównie dotyczyły obrazu. Zdjęcia lub nagrania generowane przez sztuczną inteligencję budziły kontrowersje, szczególnie, że technologia staje się coraz bardziej doskonała i trudno ją odróżnić od rzeczywistości - to co widzimy na własne oczy, wcale nie musi być prawdą.

Jak donosi Financial Times, Google i wytwórnia Universal Music Group prowadzą rozmowy w sprawie licencjonowania głosów i melodii artystów do treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Co prawda obydwie firmy mają być jeszcze na wczesnym etapie negocjacji, ale dogadanie się gigantów mogłoby pomóc w opracowaniu narzędzia do tworzenia muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję.