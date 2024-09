Myślała, że rozmawia z córką. Złodzieje to wykorzystali

"Mamo, co za początek dnia, zapisz sobie mój nowy numer telefonu, ponieważ uszkodziłam telefon, problem mam nawet z kartą i nie mogę za nic zapłacić. Głupio mi prosić ale konto będę miała zablokowane do jutra, a muszę to opłacić…" – taką wiadomość dostała 48-latka Lubina. Nie wydało jej się to podejrzane.