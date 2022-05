W Windows 11 pojawi się niedługo One Outlook - nowy klient poczty elektronicznej, który docelowo może zastąpić aplikację Poczta znaną jeszcze z Windowsa 10. Pierwsze informacje o One Outlooku pojawiły się w sieci po "wycieku" wczesnej edycji programu.

Na szczegóły zwraca uwagę The Verge, powołując się także na spostrzeżenia serwisu Windows Central, gdzie pisano o niespodziewanej możliwości pobrania wczesnej wersji One Outlooka. Na obecnym etapie aplikacja nie jest jeszcze dokończona i pozwala korzystać tylko z kont zawodowych i szkolnych. W praktyce nie jest to więc - przynajmniej na tę chwilę - propozycja dla użytkowników indywidualnych.

Nie oznacza to jednak, że docelowo aplikacja nie zostanie dopracowana i rozszerzona o obsługę indywidualnych adresów e-mail. Rozważania sięgają na tyle daleko, że mówi się o porzuceniu dotychczasowej aplikacji Poczta, która zadebiutowała wraz z Windowsem 10. Bez wątpienia nie jest to szczególnie rozbudowany program i do możliwości Outlooka jest mu zdecydowanie daleko.

One Outlook, choć na razie tylko we wczesnej wersji, przypomina pełną wersję Outlooka znacznie bardziej. W praktyce aplikacja jest tylko obudową dla webowego Outlooka, z którego można korzystać już dziś. Microsoft jak na razie nie zdradził wielu szczegółów o nowej aplikacji. Warto jednak pamiętać, że za pasem jest konferencja Build 2022, która może być świetną okazją do prezentacji tego typu nowości w ofercie oprogramowania.